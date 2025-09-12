Kommunen in Rheinland-Pfalz befinden sich immer wieder im Clinch mit der Landesregierung in Mainz in Sachen Finanzausgleich. Jetzt nimmt mit „Jetzt reden WIR – Ortsgemeinden stehen auf“ eine neue Initiative Fahrt auf.

Dass es um die Finanzen der Quellenstadt seit Jahren alles andere als rosig steht, ist ein offenes Geheimnis. Trotz aller Bemühung muss Bad Breisig in jedem Jahr irgendwie den Spagat zwischen Schuldentilgung, Deckung laufender Kosten und notwendiger Investitionen hinbekommen. Doch wer denkt, das Problem sei ausschließlich eine hausgemachte Breisiger Malaise, der irrt.

Schon länger klagen Bürgermeister landauf, landab über die immer größer werdende Finanzlast. Ausgaben werden auf die kommunale Ebene verlegt, ohne, dass Bund und Land für die nötigen Finanzmittel sorgen. Eine Initiative möchte nun auf das Problem aufmerksam machen: „Jetzt reden WIR – Ortsgemeinden stehen auf“.

„Ich denke, in den Zielen der Initiative können wir uns alle wiederfinden.“

Bürgermeister Marcel Caspers

In einer E-Mail der Organisatoren heißt es: „Die Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz – insbesondere der verbandsangehörigen Gemeinden – verschlechtert sich zusehends; fehlende finanzielle Mittel und damit Spielräume für Interessen und Bedürfnisse der örtlichen Gemeinschaft, überlastetes Ehrenamt, mangelnde Unterstützung und eine überbordende Bürokratie sind nur einige wenige Aspekte, die ernsthaft angegangen werden müssen.“ Um dies zu erreichen, werden unter anderem eine grundlegende Änderung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen und ein Investitionsbooster gefordert. Zu den Erstunterzeichnern gehören fünf Bürgermeister verschiedener Gebietskörperschaften.

„Ich denke, in den Zielen der Initiative können wir uns alle wiederfinden“, fasste Marcel Caspers, zugleich Stadtbürgermeister und Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bad Breisig, in der jüngsten Sitzung des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschusses zusammen. „Wenn wir die von der Initiative geforderte Erhöhung der Schlüsselzuweisung einmal auf unsere Verbandsgemeinde herunterrechnen, bedeutet das Mehreinnahmen in Höhe von 734.000 Euro für alle Gebietskörperschaften“, rechnete der Bürgermeister vor.

Summe für Feuerwehrfinanzierung sei zu gering

Allein für die Verbandsgemeinde verblieben in diesem Szenario zusätzliche Einnahmen von rund 213.000 Euro. „Wir werden gerade buchstäblich von Förderprogrammen erschlagen. Das ist gut, bindet aber auch viele Ressourcen. Besser wäre hier eine Gesamtanhebung der Schlüsselzuweisungen“, mahnte Caspers.

Zu kurz greift aus der Sicht des Bürgermeisters allerdings die Pauschale zur Finanzierung des Feuerwehrwesens. „Sicherlich ist eine pauschale Förderung für die Feuerwehrfinanzierung wegen des damit einhergehenden Bürokratieabbaus eine gute Sache. Aber die hier vorgesehene Summe ist deutlich zu gering. Damit können wir die notwendigen Sanierungsarbeiten bei unseren Feuerwehren nicht stemmen“, so Caspers.

VG-Rat muss jetzt entscheiden

Der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss empfahl dem Verbandsgemeinderat Bad Breisig, sich der Initiative „Jetzt reden WIR – Ortsgemeinden stehen auf“ anzuschließen. Das übergeordnete Gremium muss nun entscheiden.