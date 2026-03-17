Was auf die Bürger zukommt Bad Breisig kämpft weiter gegen finanzielle Schieflage Martin Ingenhoven 17.03.2026, 15:00 Uhr

i Die Stadt Bad Breisig muss ihren Haushalt auf solidere Füße stellen als es bisher der Fall war. Martin Ingenhoven

Die Stadt Bad Breisig steckt in finanziellen Schwierigkeiten und muss den Haushalt konsolidieren. Geplant ist eine Anpassung der Grundsteuer B, zudem werden die Friedhofsgebühren überarbeitet und die Ausgaben für die Römer-Thermen angepasst.

Um die Haushaltslage des Kurortes am Rhein steht es seit Jahren schlecht. Bad Breisig ist klamm. So klamm, dass der letzte Haushaltsentwurf nur unter Auflagen von der Kommunalaufsicht genehmigt wurde. In der jüngsten Sitzung des Stadtrates wurde deutlich, welche Anstrengungen die Kommune weiterhin unternehmen muss, um ihre Haushaltslage zu stabilisieren und perspektivisch einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen.







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