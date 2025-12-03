Ein Überblick, was geplant ist Bad Breisig erhebt erstmals wiederkehrende Beiträge Martin Ingenhoven 03.12.2025, 15:00 Uhr

i Die Stadt Bad Breisig führt wiederkehrende Beiträge ein. Hannes P Albert. picture alliance/dpa

Die Stadt Bad Breisig führt wiederkehrende Beiträge für Straßenbaumaßnahmen ein. Sie werden ab sofort fällig – und zwar schon rückwirkend für Maßnahmen ab dem Jahr 2021. Wir geben Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Im Rahmen einer Einwohnerversammlung hat die Stadt Bad Breisig einen Überblick über laufende und bereits abgeschlossene Baumaßnahmen gegeben. Neben der Finanzierung durch verschiedene Zuschüsse und Haushaltsmittel verfügen die Gemeinden in Rheinland-Pfalz auch über das Instrument der wiederkehrenden Beiträge.







Artikel teilen

Artikel teilen