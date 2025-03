Fans der „Detektei Anton“, geschrieben von der Jugendbuchautorin Petra Schwarzkopf aus Bad Bodendorf, können sich freuen. Denn vor Kurzem ist der siebte Band der Reihe erschienen. „Unbegrenzte Möglichkeiten“ lautet der Titel. Die Geschichte spielt diesmal nicht im fiktiven Brehltal, dem das Ahrtal als Vorlage gedient hat, sondern in Amerika. Die Bad Bodendorferin nimmt ihre Leser mit auf einen Roadtrip. Zentrales Thema ist illegale Einwanderung.

Keine Spur vom Frieden auf Erden

Kurz zum Inhalt: Gemeinsam mit Familie Schmickler fliegen Ronny und Sophia in die USA, um Tabeas Verlobung und das Weihnachtsfest zu feiern. Doch von Frieden auf Erden keine Spur. Jemand scheint der Detektei auf Schritt und Tritt zu folgen. Wie gut, dass sie den 14-jährigen Chico mit auf ihren Roadtrip genommen haben. Er rettet Rahel und Sophia aus einer brenzligen Situation.

Wie immer gibt es neben dem Fall, der in dem siebten Teil der Reihe abgeschlossen wird, einen weiteren, der sich über die gesamte Staffel zieht und erst im achten Band gelöst wird. In dem abschließenden Teil „Viva Mexiko“, der im Spätsommer erscheinen soll, erfahren die jungen Leser – „Detektei Anton“ eignet sich für Jugendliche ab elf Jahren – dann endlich, welches Gift Riesenschnauzer „Caruso“ im fünften Band gefressen hat.

i Kinderbuchautorin Stefanie Kloft (links) und Dorothee Dengel, Eventmanagerin der SCM-Verlagsgruppe GmbH (vorn), gemeinsam mit Petra Schwarzkopf auf der Frankfurter Buchmesse im vergangenen Jahr. Dorothee Dengel

„Unbegrenzte Möglichkeiten“ ist wie die anderen Bände der Reihe auch bei der Christlichen Verlagsgesellschaft Dillenburg erschienen und kostet 14.90 Euro. Weitere Infos dazu sowie zu den anderen Teilen der Reihe und weiteren Büchern der Autorin Petra Schwarzkopf gibt es im Internet unter www.cb-buchshop.de/person/petra-schwarzkopf.html.

Historischer Roman soll noch in diesem Jahr vollendet werden

„Detektei Anton“ ist aber nicht das einzige Projekt der Bad Bodendorferin. Neben der Trilogie „Der Donnerfelsen“, die sich ebenfalls an junge Leser richtet und bei der Christlichen Verlagsgesellschaft Dillenburg erschienen ist, arbeitet die Autorin weiter an ihrem ersten historischen Roman für Erwachsene. Wie berichtet, spielt die Geschichte in der Reformationszeit im ersten Drittel des 16. Jahrhunderts in einer Hansestadt und handelt von unterschiedlichen Glaubensüberzeugungen. „ Das Manuskript ist auf 92.000 Wörter angewachsen und damit doppelt so dick wie ein ,Anton’“, berichtet die 55-jährige Juristin, verheiratet und Mutter von fünf erwachsenen Kindern. Sie sei zuversichtlich, den Roman noch in diesem Jahr zu vollenden, so Petra Schwarzkopf.

Zum Schreiben gekommen ist die Bad Bodendorferin über eine Aktion unserer Zeitung. Sie hatte einen Beitrag für das Buch „Schlafgut-Geschichten“ eingesandt, der es unter die besten 50 von mehr als 200 Einsendungen schaffte und für eine Veröffentlichung berücksichtigt wurde. Das war im Jahr 2016 und hat sie ermutigt, sich als Autorin zu versuchen. Mit Erfolg. So ist zum Beispiel „Ausgerechnet Bananen“, der erste Band der „Detektei Anton“, bereits in die zweite Auflage gegangen.

„Einmal um die ganze Welt“ in Burgbrohl

Petra Schwarzkopf ist übrigens auch als Sopranistin Mitglied des Tschida-Ensembles. Ihren nächsten Auftritt hat sie mit Alexandra Felizitas Tschida und Pianistin Ilse Kösling am Freitag, 28. März, in der Kaiserhalle in Burgbrohl. Dann nimmt das Trio die Zuhörer mit auf eine musikalische Weltreise. Los geht es um 19.30 Uhr. Der Eintritt kostet 14 Euro. Karten im Vorverkauf gibt es im Gemeindebüro Burgbrohl, in der Kreissparkasse Burgbrohl, beim Reisebüro Marino und bei der Lotto- und Postagentur Elke Schäfer. red