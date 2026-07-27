Erbstreit um Immobilie
Bad Bodendorferin hilft nicht nur im Rosenkrieg
„Walk and Talk“ und „Gemeinsam Verantwortung tragen“: Diese Titel hat Ursula Mohr-Gödderz den Fotos gegeben, die in ihrem Büro h
„Walk and Talk“ und „Gemeinsam Verantwortung tragen“: Diese Titel hat Ursula Mohr-Gödderz den Fotos gegeben, die in ihrem Büro hängen. Sie hat sie selbst geschossen.
Silke Müller

Einfach in den Ruhestand? Für die Bad Bodendorferin Ursula Mohr-Gödderz war das keine Option. Sie möchte lieber Familien helfen, für die eine vererbte Immobilie zum Streitfall geworden ist, und mit ihnen nach einem Ausweg suchen.

Lesezeit 3 Minuten
Was soll mit dem Elternhaus geschehen? Das ist eine Frage, die bei Erben Konfliktpotenzial haben kann. Verkaufen, vermieten oder behalten? Oft scheiden sich daran die Geister, alte Animositäten werden wieder wach, Missverständnisse verschärfen sich, und Gespräche enden in Vorwürfen.
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