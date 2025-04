Mit dem Richtfest des Vereinsheims des Bad Bodendorfer Minigolfclubs ist nach der Flutkatastrophe im Ahrtal vom Juli 2021 ein weiterer Schritt in Richtung Zukunft getan. An Chris Figur von der Firma Werhand war es, den Richtspruch zu verkünden und dem Haus Glück zu wünschen.

Zwischen 60 und 100 Besuchern täglich

Die beliebte Freizeiteinrichtung, die laut Vorstandsangaben während der Saison zwischen 60 bis 100 Besuchern täglich verbuchen darf, steht im Kontext des Naherholungsgebiets mit dem Wohnmobil-Stellplatz am Sportvereinsgelände, dem noch auf seine Wiederbelebung wartenden Nostalgie-Thermalfreibads, der Trinkhalle und dem Tennisclub, der wieder den Spielbetrieb aufgenommen hat. Die Wucht des Wassers hatte den Kiosk mit Verkaufsstation weggerissen. Ebenso den Platz mit seinen 18 Bahnen. Während der Minigolfplatz seit rund eineinhalb Jahren wieder bespielbar ist und ein Zaun darum errichtet wurde, wartete der Verein mit seinen 13 aktiven Mitgliedern und 16 Fördermitgliedern auf den Bau des Vereinsheims.

i Einladend präsentiert sich der Minigolfplatz nach dem Wiederaufbau nach der Flutkatastrophe. Judith Schumacher

Das Gebäude, wenige Meter entfernt vom früheren Standort, sowie die Wiederherstellung des Platzes hat laut Sinzigs Bürgermeister Andreas Geron 420.000 Euro gekostet und wurde zu 100 Prozent von den Fördergebern des Aufbauprogramms aller 16 Bundesländer finanziert. „So ein Aufbauprogramm wird es nicht wieder geben, das war ein großer Solidaritätsakt, auch nicht, wenn noch einmal so eine Flutkatastrophe passiert“, betonte der Verwaltungschef. Das neue Gebäude könne nun im Falle einer Flut durch sogenannte eingebaute Flut-Shots gerettet werden, durch die eintretendes Wasser auch wieder herauskann.

Fertigstellung wohl Ende des Jahres

Gerons Dank ging an die Sinziger Gesellschaft für Wiederaufbau (Gewi) in Person von Nadine Baumann, die den Prozess professionell begleitet hatte. Ende dieses Jahres wird das Gebäude wohl fertiggestellt sein. Er dankte aber auch der Sinziger Politik, die den Wiederaufbau-Marathon so unbürokratisch mit meistere. „So kommen wir weiter, es ist ein gutes Miteinander“, attestierte Geron. Sein Dank galt zudem den beteiligten Unternehmen, allen voran den Objektplanern Schneider Architekten. Zur Verköstigung der Besucher wurde dem Verein seitens der Stadt ein Imbisswagen kostenfrei zur Verfügung gestellt, der von Sandra Grimmer bewirtschaftet wird.

i Die Wiederherstellung der Minigolfanlage mit Vereinsheim kostete 420.000 Euro und wurde aus dem Bundesprogramm für den Wiederaufbau nach der Flutkatastrophe finanziert. Judith Schumacher

Auf dem Bad Bodendorfer Platz mit den 18 Bahnen hat bereits die Bundesliga der Minigolfer gespielt. Der Platz-Rekord von Profis liegt bei 20 Schlägen. „Wir freuen uns sehr darauf, wenn uns unsere neue Heimat bald komplett zur Verfügung steht“, sagte Eduard Rankel, stellvertretender Vorsitzender und Kassierer des Vereins, der mittlerweile in der nordrhein-westfälischen Bezirksliga spielt. „Der nächste Platz in Rheinland-Pfalz für uns zum Austragen für Turniere wäre Mainz gewesen, da ist NRW einfach näher“, erläuterte Rankel gegenüber unserer Zeitung. In Bad Bodendorf finden im Jahr derzeit vier bis fünf Turniere statt. Der Rest der Zeit ist den Besuchern gewidmet. Erwachsene zahlen für den Freizeitspaß 4 Euro, Kinder 3 Euro.