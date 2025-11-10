Treffen in Gelsdorf
Bachpaten besprechen kleine Maßnahmen gegen Hochwasser
Gut besucht war der Bachpatentag in Gelsdorf.
Thomas Weber

In Gelsdorf hat am Samstag ein landesweiter Bachpatentag stattgefunden. Dabei wurde klar, dass Hochwasser- und Überschwemmungsschutz schon bei kleinen Maßnahmen anfängt.

Lesezeit 2 Minuten
Einer der landesweiten Bachpatentage fand am Samstag in Gelsdorf statt. Rund 50 engagierte Ehrenamtler, Verwaltungsbeamte und -angestellte oder kommunale Entscheider aus dem nördlichen Rheinland-Pfalz waren dort zusammengekommen, um sich vor allem dem Thema der Gewässerrückhaltung im Wald und in der Fläche zu widmen.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerUmwelt

Top-News aus der Region