Treffen in Gelsdorf Bachpaten besprechen kleine Maßnahmen gegen Hochwasser Thomas Weber 10.11.2025, 12:00 Uhr

i Gut besucht war der Bachpatentag in Gelsdorf. Thomas Weber

In Gelsdorf hat am Samstag ein landesweiter Bachpatentag stattgefunden. Dabei wurde klar, dass Hochwasser- und Überschwemmungsschutz schon bei kleinen Maßnahmen anfängt.

Einer der landesweiten Bachpatentage fand am Samstag in Gelsdorf statt. Rund 50 engagierte Ehrenamtler, Verwaltungsbeamte und -angestellte oder kommunale Entscheider aus dem nördlichen Rheinland-Pfalz waren dort zusammengekommen, um sich vor allem dem Thema der Gewässerrückhaltung im Wald und in der Fläche zu widmen.







