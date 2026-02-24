Prinzenpaar schnell gefunden Bachemer Karnevalisten sind mit Session zufrieden Jochen Tarrach 24.02.2026, 15:00 Uhr

i Höhepunkt des Umzuges in Bachem: Prinz Jan I. (Kattenbusch). Jochen Tarrach

Der Karnevalszug in Bachem ist stets der erste Zug, der in der Kreisstadt den Straßenkarneval eröffnet. KG-Chef Achim Assenmacher zeigt sich nun zufrieden mit der abgelaufenen Session. Und auch bezüglich des Bachemer Saals gibt es gute Neuigkeiten.

„Es war eine gute Karnevalssession. Alles hat hervorragend geklappt und der Besucherstrom war trotz des an manchen Tagen schlechten Wetters ungebrochen groß.“ Das sind die Eindrücke von Achim Assenmacher, dem Vorsitzenden der Karnevalsgesellschaft (KG) Rot-Weiß Bachem 1960.







