Verkehrsweg über der Ahr Bachemer Brücke: Sind die Haarrisse unbedenklich? Lars Tenorth 20.11.2026, 05:00 Uhr

i Feine Haarrisse sind beim genauen Hinschauen an einzelnen Stellen der Bachemer Brücke zu erkennen. Lars Tenorth

In einem Facebook-Beitrag kurz nach der Eröffnung der Bachemer Brücke wies Kreistagsmitglied Axel Ritter auf Haarrisse im Beton hin und dokumentierte diese mit Bildern. So schätzt die Stadtverwaltung auf unsere Anfrage hin die Haarrisse ein.

Die Bachemer Brücke, die die Stadtteile Bachem und Ahrweiler verbindet, wurde Anfang November feierlich eröffnet. Der erste Spatenstich für die Dreifeld-Stahl-Beton-Verbundträgerbrücke erfolgte am 27. November 2024. An der 69 Meter langen Brücke entdeckte Kreistagsmitglied Axel Ritter Haarrisse und teilte dazu Bilder auf Facebook.







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