Umzug mit vielen Beteiligten Bachem im närrischen Ausnahmezustand Thomas Weber 23.02.2025, 15:00 Uhr

i Freude beim Sportverein: der Kunstrasen ist da, die Maulwürfe weg. Thomas Weber

Bachem ist am Samstag zur großen Festmeile geworden: Mit einem eindrucksvollen Umzug sorgten die Jecken für reichlich Stimmung.

Der erste närrische Lindwurm im Ahrtal schlängelte sich am vergangenen Samstag durch die Straßen von Bachem, wo am Nachmittag große Besucherscharen für volle Straßen sorgten. Der ganze Ort war eine große Festmeile, Spektakel an allen Ecken und Enden, besonders aber am „Bau“, dem Bachemer Zentrum.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen