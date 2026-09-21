Das etwas andere Weinfest Bachem feiert beim „Festiwein“ mit neuen Weinmajestäten Jochen Tarrach 21.09.2026, 15:00 Uhr

i Von hoch oben auf dem Festwagen winkten die drei Bachemer Majestäten den Zuschauern zu. Jochen Tarrach

Beim Festiwein verwandelte sich Bachem in ein lauschiges Festgelände: Musik, Wein und ein stimmungsvoller Lichterzug füllten die Gassen. Tradition und junge Repräsentantinnen sorgten für ein Wochenende voller Begegnungen.

Mit „Festiwein“, dem etwas anderen Weinfest, hat sich Bachem am Wochenende wieder einmal von seiner besten Seite gezeigt und damit auch gleich den Reigen der Weinfeste in der Kreisstadt für 2026 abgeschlossen. Auf den Plätzen und Gassen im Dorfinneren sowie auf manchen festlich hergerichteten Hinterhöfen herrschte eine ausgelassene und fröhliche Stimmung.







Artikel teilen

Artikel teilen