Ortsbürgermeister pragmatisch B267 bei Rech gesperrt: „Müssen wir in Kauf nehmen“ Thomas Kölsch 03.07.2026, 15:00 Uhr

i Hier geht's nicht weiter: Die Sperrung der B267 dauert noch bis zum 13. Juli an. Thomas Kölsch

Die Ortsbürgermeister von Mayschoß und Rech sehen die Sperrung der B267 recht pragmatisch. Die Arbeiten seien eben notwendig. Dennoch haben sie auch Verbesserungsvorschläge und Kritik.

Die zweiwöchige Sperrung der Bundesstraße 267 zwischen Rech und Mayschoß ist aus Sicht von Rechs Ortsbürgermeister Thomas Hostert letztlich alternativlos. Entlang der Strecke werden derzeit Sanierungs- und Böschungsarbeiten der Deutschen Bahn durchgeführt, für die die eingesetzten Bagger und andere Maschinen immer wieder die Fahrbahn tangieren, wobei ein sicheres Vorbeifahren aus Sicht der Verantwortlichen nicht gewährleistet werden kann.







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