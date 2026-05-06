Jugendliche informieren sich
Azubispots in Bad Neuenahr erleichtern Berufswahl
Viele Fragen zur Ausbildungssituation gab es am Stand der Agentur für Arbeit Koblenz-Mayen.
Viele Fragen zur Ausbildungssituation gab es am Stand der Agentur für Arbeit Koblenz-Mayen.
Jochen Tarrach

Rund 80 Ausbildungsbetriebe haben auf dem Parkplatz am Apollinarisstadion ihre Ausbildungsplätze präsentiert – viele Jugendliche nutzten die Gelegenheit für erste Gespräche.

Lesezeit 2 Minuten
Es ist keine leichte Entscheidung für die Jugendlichen, die sich nach Beendigung ihrer Schulausbildung für einen Beruf entscheiden müssen. Ihre Zukunft hängt von der richtigen Wahl ab. Aber was genau ist die richtige Entscheidung? Um eine Hilfestellung bei der Antwort auf diese Frage zu geben, haben die Industrie- und Handelskammer Koblenz, die Handwerkskammer Koblenz sowie die Agentur für Arbeit Koblenz-Mayen am Mittwoch auf dem großen ...

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Kreis AhrweilerBildung

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