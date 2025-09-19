Handwerk hat goldenen Boden, heißt es immer wieder. Wohl ein Grund, warum es Jahr für Jahr junge Menschen in einen handwerklichen Beruf zieht. 250 von ihnen haben sich jetzt in Ahrweiler über ein Geschenk zum Start in die Ausbildung freuen dürfen.
Lesezeit 3 Minuten
So viele neue Handwerkslehrlinge mit ihren Ausbildern aus dem Kreis Ahrweiler sieht man selten an einem Ort. Am Donnerstag hatten sich zur Veranstaltung „KickstAHRt Ausbildung“ rund 250 von ihnen im Helmut-Gies-Bürgerzentrum in Ahrweiler auf Einladung der Handwerkskammer Koblenz sowie der Debeka, einem in Koblenz beheimateten Versicherungsunternehmen, zusammengefunden, wo sie offiziell im neuen Lebensabschnitt nach Beendigung der ...