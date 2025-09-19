Neulinge im Handwerk Azubis bekommen in Ahrweiler zum Start ein Tablet Jochen Tarrach 19.09.2025, 13:00 Uhr

i Annika Säkel, Paul Puls, Lisa Meid und Mike Ruppel bekamen auf der Bühne ihre neuen Tablets überreicht. Jochen Tarrach

Handwerk hat goldenen Boden, heißt es immer wieder. Wohl ein Grund, warum es Jahr für Jahr junge Menschen in einen handwerklichen Beruf zieht. 250 von ihnen haben sich jetzt in Ahrweiler über ein Geschenk zum Start in die Ausbildung freuen dürfen.

So viele neue Handwerkslehrlinge mit ihren Ausbildern aus dem Kreis Ahrweiler sieht man selten an einem Ort. Am Donnerstag hatten sich zur Veranstaltung „KickstAHRt Ausbildung“ rund 250 von ihnen im Helmut-Gies-Bürgerzentrum in Ahrweiler auf Einladung der Handwerkskammer Koblenz sowie der Debeka, einem in Koblenz beheimateten Versicherungsunternehmen, zusammengefunden, wo sie offiziell im neuen Lebensabschnitt nach Beendigung der ...







