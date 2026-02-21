Wahl in Bad Neuenahr-Ahrweiler
Axel Ritter möchte ein Wir-Gefühl schaffen
Axel Ritter möchte Bürgermeister von Bad Neuenahr-Ahrweiler werden.
Lars Tenorth

Axel Ritter möchte Bürgermeister von Bad Neuenahr-Ahrweiler werden. Ihm ist nicht nur der Hochwasserschutz wichtig, für den er selbst Ideen entwickelt hat. Im Interview spricht er auch darüber, wie er sich noch für die Menschen einsetzen möchte. 

Lesezeit 7 Minuten
Einer von vier Bürgermeisterkandidaten in Bad Neuenahr-Ahrweiler ist Axel Ritter. Die Wahl erfolgt am 22. März. Im Interview spricht er unter anderem über seine Stärken und Schwächen, den Hochwasserschutz und seine Hintergründe zur Kandidatur. Er tritt lang nicht zum ersten Mal bei einer Wahl an.

