Drei Schwerverletzte auf B412 Autos stoßen bei Hohenleimbach frontal zusammen Celina de Cuveland 18.03.2026, 17:00 Uhr

i Bei einem schweren Unfall auf der B412 sind drei Menschen schwer verletzt worden. Andreas Winkler/Winkler TV

Zu einem schweren Unfall ist es am Mittwochmittag auf der B412 zwischen Döttinger Höhe und Hohenleimbach gekommen. Zwei Autos rasten frontal ineinander.

Bei einem Unfall am Mittwochmittag, 18. März, auf der B412 zwischen der Döttinger Höhe und Hohenleimbach sind drei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, kam es gegen 12.30 Uhr zu einem Frontalzusammenstoß zwischen dem Fahrzeug eines 20-jährigen Mannes aus dem Saarland und dem Wagen einer 25-jährigen Autofahrerin aus Brasilien.







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