Autos stoßen auf der Baustraße ins Ahrtal zusammen

Bei einem Unfall am Mittwochnachmittag auf der Baustraße ins Ahrtal bei Esch sind zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Die Insassen hatten Glück im Unglück.

Auf der sogenannten Baustraße bei Grafschaft-Esch ist es am Mittwoch gegen 14.30 Uhr im Begegnungsverkehr zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge gekommen. Dabei prallten ein Audi aus dem Kreis Ahrweiler und ein Van mit Bonner Kennzeichen zusammen. Der Audi, in dem unter anderem ein Kind mitfuhr, wurde in den Graben neben der Straße geschleudert, bei dem Van riss das linke Vorderrad durch die Wucht des Aufpralls ab.







