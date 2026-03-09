Polizeibilanz vom Nürburgring
Autoposer und Autotuner zum Saisonauftakt kontrolliert
Am Devils Dinner trafen sich am frühen Samstagmorgen die PS-Jünger, um die PS-starken Sportwagen zu bewundern. Die Polizei ließ
Am Devils Dinner trafen sich am frühen Samstagmorgen die PS-Jünger, um die PS-starken Sportwagen zu bewundern. Die Polizei ließ sich an den Treffs der Autoszene ebenfalls blicken.
Jürgen C. Braun

Veranstaltungen am und auf dem Nürburgring ziehen meist viele Besucher an. Um die Ordnung aufrechtzuerhalten, zeigt dann auch die Polizei Präsenz. Die Beamten zogen zum Auftakt der Saison für Touristenfahrten eine Bilanz.

Lesezeit 2 Minuten
Besser hätte die Saison für die Touristenfahrten auf dem Nürburgring nicht beginnen können. Das milde Wetter sorgte für ideale Bedingungen und lockte zahlreiche Motorsportfans, Ausflügler und Autofahrer in die Eifel. Bei diesem Großereignis tritt traditionell auch die Polizei auf den Plan und kontrolliert verstärkt den Verkehr rund um den Ring.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerBlaulicht

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Ahrweiler

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Ahrweiler gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren