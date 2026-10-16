Drei Verdächtige festgenommen Autofahrer rast auf Flucht vor Polizei durch Bad Neuenahr Celina de Cuveland 16.10.2026, 10:06 Uhr

i Ein Streifenwagen der Polizei ist mit Blaulicht im Einsatz. (zu dpa: «Auto voller Jugendlicher rast vor der Polizei davon») Jens Büttner/dpa

Vier junge Männer haben sich am Donnerstagabend offenbar eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei durch Bad Neuenahr geliefert. Sie saßen in einem als gestohlen gemeldeten Audi A3. Drei von ihnen wurden festgenommen, einer ist noch auf der Flucht.

Am Donnerstagabend, 15. Oktober, ist es gegen 23.30 Uhr in Bad Neuenahr-Ahrweiler zu einer Verfolgungsfahrt mit einem Audi A3 gekommen. Das teilt das Polizeipräsidium Koblenz mit. Das mit vier Personen besetzte Fahrzeug sollte von einer Zivilstreife der Polizeiautobahnstation Mendig kontrolliert werden.







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