Industriegebiet Goldene Meile
Auto brennt in Sinzig
Im Industriegebiet Goldene Meile in Sizig brannte am Samstagnachmittag ein Auto.
Im Industriegebiet Goldene Meile in Sizig brannte am Samstagnachmittag ein Auto.
Judith Schumacher

Ein Autobrand im Industriegebiet Goldene Meile ruft am Samstagnachmittag Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei auf den Plan. Einen größeren Schaden können sie verhindern. 

Am Samstagnachmittag wurde die Feuerwehr Sinzig zu einem Einsatz entlang der Bahngleise am Rande des Industriegebiets Goldene Meile gerufen. Aus bislang ungeklärter Ursache war dort der Motorraum eines Personenkraftwagens in Brand geraten.Nach der Alarmierung gegen 14 Uhr war der Brand durch die Einsatzkräfte jedoch schnell gelöscht, sodass ein größerer Schaden verhindert werden konnte.
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