Eine Wanderausstellung erinnert an die Flutkatastrophe im Ahrtal. Fotos und Texte zeigen Zerstörung, menschliche Kraft und gelebte Solidarität. Ein Mahnmal für Erinnerung und bessere Vorsorge.
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Mehr als 100 Personen waren zur Vernissage nach Mainz gekommen. Bis Mittwoch, 6. August, wird die Wanderausstellung „MemoriAhr – Der Weg der Erinnerung für die Zukunft“ im Foyer des Mainzer Landtags zu sehen sein. Sie ist die erste Station einer Tournee, die bis 2028 durch die Bundesrepublik führen wird, und läuft begleitend zu dem gleichnamigen Gedenkprojekt im Ahrtal.