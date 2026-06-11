Weiteres Projekt von MemoriAhr Ausstellung in Mainz erinnert an Katastrophe im Ahrtal Eberhard Thomas Müller 11.06.2026, 17:00 Uhr

i Ministerpräsident Gordon Schnieder, hier im Gespräch mit Annette Holzapfel, unterstützt das Vorhaben, auch in der Landeshauptstadt eine Gedenk-Stele aufzustellen. Eberhard Thomas Müller

Eine Wanderausstellung erinnert an die Flutkatastrophe im Ahrtal. Fotos und Texte zeigen Zerstörung, menschliche Kraft und gelebte Solidarität. Ein Mahnmal für Erinnerung und bessere Vorsorge.

Mehr als 100 Personen waren zur Vernissage nach Mainz gekommen. Bis Mittwoch, 6. August, wird die Wanderausstellung „MemoriAhr – Der Weg der Erinnerung für die Zukunft“ im Foyer des Mainzer Landtags zu sehen sein. Sie ist die erste Station einer Tournee, die bis 2028 durch die Bundesrepublik führen wird, und läuft begleitend zu dem gleichnamigen Gedenkprojekt im Ahrtal.







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