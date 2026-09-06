Nach zwei Femiziden im Kreis
Ausstellung im Rathaus Ringen zeigt Gewalt gegen Frauen
Im Rahmen der Ausstellung wird auch den zuletzt im Kreis Ahrweiler ermordeten beiden Frauen gedacht.
Im Rahmen der Ausstellung wird auch den zuletzt im Kreis Ahrweiler ermordeten beiden Frauen gedacht.
Annemie Ulrich

Im Rathaus in Ringen rückt eine Ausstellung die alltägliche Bedrohung von Frauen durch Gewalt ins Blickfeld. Berichte Betroffener, Fakten und Hilfsangebote fordern Besucher zum Hinschauen und Handeln auf. Sie ist noch bis zum 17. September zu sehen.

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„Der gefährlichste Ort für Frauen in Deutschland ist das eigene Zuhause.“ Diese belegbare Aussage ist nur eine von vielen, die derzeit im Foyer des Ringener Rathauses zu lesen sind. Dort ist noch bis Dienstag, 17. September, während der Öffnungszeiten die Ausstellung „Gewalt gegen Frauen“ zu sehen.
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