Sommer, Sonne, Außengastronomie: Bad Neuenahr-Ahrweiler bietet von urigen Kneipen bis zu überdachten Brauhaus-Terrassen vielfältige Genüsse mit Ahrtalblick. Wo man in der Kreisstadt gut draußen sitzen kann.
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Die Sonne wird stärker, die Menschen zieht es nach draußen. Das gilt auch für den Besuch von Speiselokalen. Restaurants mit Außengastronomie gibt es in der Kreisstadt Bad Neuenahr-Ahrweiler einige. Zumeist sind diese in den Innenstadtbereichen zu finden, dort, wo sich die Menschen zum Einkaufen aufhalten und Tagesgäste und Touristen von Sehenswürdigkeiten und Festlichkeiten angelockt werden.