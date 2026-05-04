Vom „Sternchen“ zum Brauhaus
Außengastronomie in Bad Neuenahr-Ahrweiler entdecken
Einer der meistbesuchten Anlaufpunkte, nämlich das „Sternchen" auf dem Ahrweiler Marktplatz, bietet eine umfangreiche Karte.
Einer der meistbesuchten Anlaufpunkte, nämlich das „Sternchen" auf dem Ahrweiler Marktplatz, bietet eine umfangreiche Karte.
Thomas Weber

Sommer, Sonne, Außengastronomie: Bad Neuenahr-Ahrweiler bietet von urigen Kneipen bis zu überdachten Brauhaus-Terrassen vielfältige Genüsse mit Ahrtalblick. Wo man in der Kreisstadt gut draußen sitzen kann.

Lesezeit 3 Minuten
Die Sonne wird stärker, die Menschen zieht es nach draußen. Das gilt auch für den Besuch von Speiselokalen. Restaurants mit Außengastronomie gibt es in der Kreisstadt Bad Neuenahr-Ahrweiler einige. Zumeist sind diese in den Innenstadtbereichen zu finden, dort, wo sich die Menschen zum Einkaufen aufhalten und Tagesgäste und Touristen von Sehenswürdigkeiten und Festlichkeiten angelockt werden.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerGastronomie

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