Ausschuss stimmt favorisierter Variante für Brücke zu

Der Kreisausschuss hat in Sachen Brückenneubau in Ahrbrück Nägel mit Köpfen gemacht. Auch die Zufahrt zur neuen Brücke ist besprochen worden.
Der Kreis- und Umweltausschuss des Kreistages hat die Vorplanungen des Landesbetriebs Mobilität (LBM) für einen nach der Flutkatastrophe notwendigen Brücken-Ersatzneubau über die Ahr in der Ortslage Ahrbrück zur Kenntnis genommen. Einstimmig hat der Ausschuss des Landkreises, zuständig für die Kreisstraße K29 und der Bauherr, der favorisierten Variante 2 zugestimmt.