Neubau über Ahr in Ahrbrück Ausschuss stimmt favorisierter Variante für Brücke zu Frank Bugge 22.11.2025, 08:00 Uhr

i Der Ausschnitt aus dem Plan des LBM zeigt den Verlauf der neuen Brücke über die Ahr in Ahrbrück. Von der Bundesstraße B 257 (rechts) geht es über das ehemalige Kirchengrundstück und über die Ahr (blau) bis zur Ahrstraße. Die Straßen sind grau gezeichnet, der Rad-und Fußweg rot. Dunkelrot ist unten links die notwendige Stützmauer zu sehen. Grafik: LBM Grafik: LBM

Der Kreisausschuss hat in Sachen Brückenneubau in Ahrbrück Nägel mit Köpfen gemacht. Auch die Zufahrt zur neuen Brücke ist besprochen worden.

Der Kreis- und Umweltausschuss des Kreistages hat die Vorplanungen des Landesbetriebs Mobilität (LBM) für einen nach der Flutkatastrophe notwendigen Brücken-Ersatzneubau über die Ahr in der Ortslage Ahrbrück zur Kenntnis genommen. Einstimmig hat der Ausschuss des Landkreises, zuständig für die Kreisstraße K29 und der Bauherr, der favorisierten Variante 2 zugestimmt.







