Neubau über Ahr in Ahrbrück
Ausschuss stimmt favorisierten Variante für Brücke zu
Der Ausschnitt aus dem Plan des LBM zeigt den Verlauf der neuen Brücke über die Ahr in Ahrbrück. Von der Bundesstraße B 257 (rechts) geht es über das ehemalige Kirchengrundstück und über die Ahr (blau) bis zur Ahrstraße. Die Straßen sind grau gezeichnet, der Rad-und Fußweg rot. Dunkelrot ist unten links die notwendige Stützmauer zu sehen. Grafik: LBM
Grafik: LBM

Der Kreisausschuss hat in Sachen Brückenneubau in Ahrbrück Nägel mit Köpfen gemacht. Auch die Zufahrt zur neuen Brücke ist besprochen worden.

Der Kreis- und Umweltausschuss des Kreistages hat die Vorplanungen des Landesbetriebs Mobilität (LBM) für einen nach der Flutkatastrophe notwendigen Brücken-Ersatzneubau über die Ahr in der Ortslage Ahrbrück zur Kenntnis genommen. Einstimmig hat der Ausschuss des Landkreises, zuständig für die Kreisstraße K29 und der Bauherr, der favorisierten Variante 2 zugestimmt.

