Für Neubau in Heimersheim Ausschuss gibt keine Empfehlung für Kita-Standort ab Jochen Tarrach 15.09.2026, 18:00 Uhr

i Möglicher Standort für die neue Kita St. Maururius: der Pfarrgarten links hinter der historischen Kirche. Jochen Tarrach

Der neue Standort für die Kita in Heimersheim bleibt ein Streitpunkt. Der Haupt- und Finanzausschuss von Bad Neuenahr-Ahrweiler hat beschlossen, dem Stadtrat für dessen Entscheidung in zwei Wochen keine Empfehlung zu geben. Der Grund: Uneinigkeit.

Weiterhin gibt es für den am 28. September tagenden Stadtrat keine Empfehlung darüber, wo denn nun die neue Kita St. Mauritius in Heimersheim gebaut werden soll. Auch der zuständige Haupt- und Finanzausschuss (HFA) hat in seiner Sitzung am Montag, 14.







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