Für Neubau in Heimersheim
Ausschuss gibt keine Empfehlung für Kita-Standort ab
Möglicher Standort für die neue Kita St. Maururius: der Pfarrgarten links hinter der historischen Kirche.
Möglicher Standort für die neue Kita St. Maururius: der Pfarrgarten links hinter der historischen Kirche.
Jochen Tarrach

Der neue Standort für die Kita in Heimersheim bleibt ein Streitpunkt. Der Haupt- und Finanzausschuss von Bad Neuenahr-Ahrweiler hat beschlossen, dem Stadtrat für dessen Entscheidung in zwei Wochen keine Empfehlung zu geben. Der Grund: Uneinigkeit.

Lesezeit 2 Minuten
Weiterhin gibt es für den am 28. September tagenden Stadtrat keine Empfehlung darüber, wo denn nun die neue Kita St. Mauritius in Heimersheim gebaut werden soll. Auch der zuständige Haupt- und Finanzausschuss (HFA) hat in seiner Sitzung am Montag, 14.
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