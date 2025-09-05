Stefan Schmitt und Stefan Koch vom Projektbüro Wiedaufbau Ahrtal in Sinzig müssen sich in Gremiensitzungen immer wieder dem Vorwurf stellen, der Wiederaufbau würde nicht schnell genug vorangehen. Nun erläutern sie, was es alles zu beachten gibt.

Warum dauert das so lange? Wann wird das fertig sein? Fragen, die Stefan Schmitt, Leiter des Projektbüros Wiederaufbau des Landesbetriebs Mobilität (LBM), und seinem Planungsleiter Stefan Koch immer und immer wieder gestellt werden, wenn sie nach der Flutkatastrophe ihre Wiederaufbauprojekte im Ahrtal vorstellen. In Bürger-Infoveranstaltungen oder Sitzungen kommunaler Gremien. So wie neulich im Gemeinderat von Ahrbrück. Schmitt und Koch wirken ein wenig genervt, wenn diese Fragen und Unmut übers fehlende Wiederaufbautempo aufkommen. Mittlerweile gehört es zu ihrem Job, zu erklären und aufzuklären.

„Wir lassen der Deutschen Bahn beim Wiederaufbau den Vortritt.“

Stefan Schmitt, Leiter des Projektbüros Wiederaufbau Ahrtal des LBM in Sinzig

„Wir lassen der Deutschen Bahn beim Wiederaufbau den Vortritt“, beschreibt Stefan Schmitt eine der Maximen des LBM, der für Bundes-, Landes- und Kreisstraßen, Brücken, Durchlässe, Stützmauern, Kreuzungen, Kreisel sowie Rad- und Gehwege zuständig ist. Der Straßenbau werde erst angegangen, wenn der Bahn-Baustellenverkehr auf der „größten Baustelle der Bundesrepublik“ nicht neu Gebautes wieder kaputt fährt.

Die zweite Maxime ist die Leistungsfähigkeit des LBM-Büros in Sinzig, das für bis zu 25 Mitarbeiter ausgelegt ist – doch viele Arbeitsplätze bleiben leer. Personalmangel. Schmitt verwies auf Stellenanzeigen. Gesucht werden Ingenieure der Fachrichtung Bauingenieurwesen sowie der Fachrichtung Landespflege, zudem Bautechniker für die Bauüberwachung. Und weil alles so kompliziert ist, will Schmitt auf die Frage nach Zeitplänen schon gar nicht mehr antworten.

i Der Leiter des Projektbüros Wiederaufbau Ahrtal des Landesbetriebs Mobilität (LBM) in Sinzig, Stefan Schmitt (von links), sowie Nicole Marzi (Fachgruppe Brückenbau) sowie Karl-Josef Schellen erläutern im April 2025 an der ersten Radwegebrücke, wie der Wiederaufbau läuft. Archiv Frank Bugge. Frank Bugge

Zwei Jahre seit der Auftragserteilung hat es gedauert, das bestätigte Koch in Ahrbrück, bis ein Plan mit den vier Standortvarianten einer neuen Ahrbrücke dem Gemeinderat vorgelegt werden konnte. Der hat sich sogar, auf Wunsch von Koch und Schmitt, kurzerhand auf eine Variante festgelegt. Für den LBM gelte das als Stellungnahme zum laut Genehmigungsverfahren erforderlichen Variantenvergleich.

Das Verfahren abgekürzt hat zudem die Ratsentscheidung, keinen Kreisverkehr zu bauen. Sowohl von der Topografie als auch vom Verkehrsfluss her scheint eine einfache Kreuzung besser. Koch wollte die Kreiselidee zunächst nicht ganz aufgeben. Aber es wären zeitaufwendige Untersuchungen nötig gewesen, das zu prüfen. Das Thema ist vom Tisch.

Es gibt mehr als eine Brücke zu bauen

„Im Weiteren werden viele Aspekte zu berücksichtigen sein“, berichtete Planungsleiter Koch. Nach den hydraulischen Berechnungen über das Verhalten der Ahr mit einer neuen Brücke gebe es weitere Abstimmungen unter anderem mit der Oberen (SGD-Nord) und Unteren Wasserbehörde (Kreisverwaltung).

Doch das ist nicht alles. „Wir bauen nicht einfach nur eine Brücke“, formulierte es Schmitt und stellte einen Zehn-Punkte-Plan vor, der auflistet, was noch alles mitunter zeitaufwendig berücksichtigt und möglicherweise vor Baubeginn realisiert werden muss. Etwa die Verrohrung der Gewässer „Mirbach“ und „Steinbach“ und vielleicht die Sanierung der Stützwände entlang der B257.

i Stefan Koch (links) stellvertretender Leiter des Projektbüros Wiederaufbau Ahrtal des Landesbetriebs Mobilität (LBM) in Sinzig, zeigt Bürgern auf einer Infoveranstaltung im Dezember 2023 in Dernau die Bauvorhaben im Tal. Archiv Frank Bugge. Frank Bugge

Die Ortsdurchfahrt der B257 muss an die neue Ahrbrücke angepasst werden. Sie wird auch den Ahr-Radweg einschließlich eines Radweges in Richtung Kesseling aufnehmen und braucht eine Verbindung zum Radwegenetz.

Schließlich ist die Gemeinde gefragt: Was wird aus dem nahen Bahnhofsumfeld? Wo gibt es Bushaltestellen, wo Ruhebereiche für Busfahrer und Wendemöglichkeiten für Buslinien wie den Radbus? Schließlich müsse an der Bundesstraße noch der Anschluss für das Gewerbegebiet Pützfeld und eine Ein- und Ausfahrt für den geplanten Wohnmobilplatz Pützfeld geprüft werden.

Daneben geht es darum, möglichst vor Planungsbeginn die Grundstücke kaufen zu können, weil ohne Einigung mit Eigentümern anders geplant werden muss.

Am Ende wartet stets die Finanzierungsfrage

Am Ende steht schließlich die Frage nach der Finanzierung, wobei bei Projekten im Ahrtal zu entscheiden ist, was als „Wiederaufbau“ aus dem milliardenschweren Wiederaufbaufond bezahlt wird und was anderweitig von wem zu finanzieren ist. Themen, die eine ungewisse Zeit brauchen. Deshalb weigert sich Schmitt inzwischen, jedwede Zeitangabe für Projekte zu machen.