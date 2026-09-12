Ausblick bis zum Kölner Dom
Ausflugstipp: Burg Olbrück ist immer einen Besuch wert
Das Pallasgebäude der Burganlage ist einsturzgefährdet.
Das Pallasgebäude der Burganlage ist einsturzgefährdet.
Thomas Kölsch

Wer schon immer mal einen Blick von oben auf das Rheintal oder die Vulkaneifel werfen wollte, ist auf der Burg Olbrück goldrichtig. Sie thront auf der Spitze eines lang erloschenen Vulkans und bietet mehr als nur eine gute Aussicht. 

Lesezeit 2 Minuten
Wer sich dem Brohltal nähert, wird sie unweigerlich auf der Spitze eines erloschenen Vulkans sehen: Die Burg Olbrück gilt als das wahrscheinlich markanteste und sichtbarste Wahrzeichen der Region. Nordwestlich von Maria Laach gelegen ist das rund 900 Jahre alte Gemäuer bei gutem Wetter durchaus eine Reise wert.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerFreizeit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Ahrweiler

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Ahrweiler gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren