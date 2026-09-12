Ausblick bis zum Kölner Dom Ausflugstipp: Burg Olbrück ist immer einen Besuch wert Thomas Kölsch 12.09.2026, 14:00 Uhr

i Das Pallasgebäude der Burganlage ist einsturzgefährdet. Thomas Kölsch

Wer schon immer mal einen Blick von oben auf das Rheintal oder die Vulkaneifel werfen wollte, ist auf der Burg Olbrück goldrichtig. Sie thront auf der Spitze eines lang erloschenen Vulkans und bietet mehr als nur eine gute Aussicht.

Wer sich dem Brohltal nähert, wird sie unweigerlich auf der Spitze eines erloschenen Vulkans sehen: Die Burg Olbrück gilt als das wahrscheinlich markanteste und sichtbarste Wahrzeichen der Region. Nordwestlich von Maria Laach gelegen ist das rund 900 Jahre alte Gemäuer bei gutem Wetter durchaus eine Reise wert.







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