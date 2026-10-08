Wand wird wohl nicht hübsch Ausbau von Neuenahrs Straße „Im Dellmich“ bedingt Frust Jochen Tarrach 08.10.2026, 05:00 Uhr

i Einerseits wollen auch die Anwohner an einer schön ausgebauten Straße wohnen, andererseits scheuen sie die ordentlichen Selbstbeteiligungen. Jochen Tarrach

Anwohner der Straße „Im Dellmich“, der Zufahrt zur Hemmessener Hütte in Bad Neuenahr, werden zur Kasse gebeten, weil die Straße ausgebaut werden soll. Nun hatten sie eine Änderung in der Planung gefordert – doch erfolglos.

In Bad Neuenahr-Ahrweiler gibt es nicht mehr viele Straßen, die seit Langem genutzt werden, aber noch nicht vernünftig ausgebaut sind. Wenn dann aber doch eine Straße neu ausgebaut werden soll, ist der Schock oft groß, denn die Bürger des Stadtteils, hier die Grundstückseigentümer der Abrechnungseinheit 6 Bad Neuenahr, werden anteilig für die Ausbaukosten zur Kasse gebeten.







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