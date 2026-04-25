Machbarkeitsstudie vorgestellt
Ausbau der Ahrtalbahn bis Adenau wäre schwierig
Hier zu sehen ist die Abfahrt des letzten Zugs in Adenau am 1. Juni des Jahres 1985.
Hier zu sehen ist die Abfahrt des letzten Zugs in Adenau am 1. Juni des Jahres 1985.
Hermann Grüter. Thomas Weber

Immer wieder kommt im Ahrtal die Idee auf, die Ahrtalbahnstrecke bis nach Adenau zu erweitern. Was früher für die Menschen normal war, ist seit Jahrzehnten nicht mehr möglich – oder doch? Eine Machbarkeitsstudie gibt dazu Auskunft.

Lesezeit 3 Minuten
Es war der 1. Juni des Jahres 1985, als letztmalig ein Zug der Ahrtalbahn das Eifelstädtchen Adenau verließ und sich in Richtung Kreuzberg aufmachte. Damit war die seit 1888 bestehende Eisenbahnverbindung nach Adenau Geschichte und mit ihr die Linie von Adenau nach Dortmund.

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