Aufklärung wird wichtiger Aus Wachtberg ins Weltall: Wozu das Radom dient Johannes Kirsch 22.12.2025, 14:18 Uhr

i Mithilfe des Großradars TIRA in Wachtberg kann die Flugbahn von Objekten im erdnahen Weltall erfasst werden. Johannes Kirsch

Ob digitale Kommunikation oder GPS-Navigation. Das Zusammenleben im 21. Jahrhundert ist maßgeblich von Satelliten im All abhängig. Wie ein Institut im nordrhein-westfälischen Wachtberg dafür sorgt, dass diese Infrastruktur geschützt wird.

Weithin sichtbar – und doch irgendwie im Verborgenen. Welchen Nutzen hat eigentlich die wie ein überdimensionierter weißer Golfball ausschauende Kuppel im nordrhein-westfälischen Wachtberg? Zuletzt geriet die Forschungsanlage wieder in die Schlagzeilen, weil sie womöglich Windkraftpläne im Kreis Ahrweiler ausbremsen könnte.







Artikel teilen

Artikel teilen