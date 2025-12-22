Aus Wachtberg ins Weltall: Wozu das Radom dient

Ob digitale Kommunikation oder GPS-Navigation. Das Zusammenleben im 21. Jahrhundert ist maßgeblich von Satelliten im All abhängig. Wie ein Institut im nordrhein-westfälischen Wachtberg dafür sorgt, dass diese Infrastruktur geschützt wird.
Weithin sichtbar – und doch irgendwie im Verborgenen. Welchen Nutzen hat eigentlich die wie ein überdimensionierter weißer Golfball ausschauende Kuppel im nordrhein-westfälischen Wachtberg? Zuletzt geriet die Forschungsanlage wieder in die Schlagzeilen, weil sie womöglich Windkraftpläne im Kreis Ahrweiler ausbremsen könnte.