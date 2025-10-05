Was passiert mit den Tiny-Häusern von der Ahr, die vier Jahre nach der Flutkatastrophe nun nicht mehr bewohnt sind? Sie werden zu Ferienhäusern umfunktioniert und auf Campingplätze und Ferienparks in ganz Deutschland gebracht. Wie das abläuft.
Lesezeit 2 Minuten
Der Großteil der etwa 170 mobilen Tiny-Häuser, die für obdachlose Flutbetroffene als Übergangswohnungen in Bad Neuenahr-Ahrweiler, Sinzig und in der Verbandsgemeinde Altenahr bereitstanden, wird nun zur Freizeit- und Feriennutzung bundesweit an Campingplätze oder Ferienparks verkauft.