Makler verkauft an Ferienparks Aus den Flut-Tiny-Häusern werden Feriendomizile Frank Bugge 05.10.2025, 06:00 Uhr

i Bis zu 100 Tiny-Häuser, die nach der Flutkatastrophe im Ahrtal den flutbetroffenen Obdachlosen als Übergangsunterkunft dienten, werden von Makler Bernd Schönig angeboten. Frank Bugge

Was passiert mit den Tiny-Häusern von der Ahr, die vier Jahre nach der Flutkatastrophe nun nicht mehr bewohnt sind? Sie werden zu Ferienhäusern umfunktioniert und auf Campingplätze und Ferienparks in ganz Deutschland gebracht. Wie das abläuft.

Der Großteil der etwa 170 mobilen Tiny-Häuser, die für obdachlose Flutbetroffene als Übergangswohnungen in Bad Neuenahr-Ahrweiler, Sinzig und in der Verbandsgemeinde Altenahr bereitstanden, wird nun zur Freizeit- und Feriennutzung bundesweit an Campingplätze oder Ferienparks verkauft.







Artikel teilen

Artikel teilen