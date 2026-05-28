Aus dem ehemaligen Haus der Jugend in Ahrweiler wird das Ehrenamtszentrum. So fällt das Statement der Stadtverwaltung aus, und das sind zunächst die weiteren Schritte der Stiftung Ahrtal.
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Glücklich zeigt sich Nick Falkner, Vorsitzender der Stiftung Ahrtal, über die positive Entscheidung des Stadtrates Bad Neuenahr-Ahrweiler für das Ehrenamtszentrum. Denn jetzt gibt es für das Vorhaben der Stiftung Gewissheit. Aus dem Haus der Jugend in Bad Neuenahr-Ahrweiler, das durch die Flut im Jahr 2021 stark beschädigt wurde, wird das Ehrenamtszentrum.