Umbau für Januar geplant Aus dem „Ahr-Vinum“ in Ahrweiler wird eine Sportsbar Thomas Weber 29.11.2025, 11:00 Uhr

i Sandra Zischke lädt täglich in ihre neue Sportsbar ein. Thomas Weber

Das Lokal „Ahr-Vinum“ in Ahrweilers Altstadt dürfte zahlreichen Bürgern bekannt sein. Doch nun ist Schluss mit dem Weinlokal. Es weicht einer Sportsbar, die Ende Januar öffnen soll.

Das Restaurant „Ahr-Vinum“ in der Oberhutstraße 6 in Ahrweilers Altstadt ist Geschichte, die Betreiber sind ausgezogen. An der Ecke zur Straße „Auf der Rausch“ mit ihrem kleinen Platz ist in diesen Wochen eine Sportsbar entstanden. Damit wird es zumindest in Ahrweiler ein kleines Zeichen gegen das Kneipensterben geben.







