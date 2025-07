„Alles begann damit, dass wir hier den Brenkbach wieder offengelegt haben“, erklärt Ortsbürgermeister Christof Bürger stolz. Neben ihm steht eine eindrucksvolle Basaltsäule, künstlerisch gestaltet mit typischen Motiven des kleinen Ortes im Brohltal. Um die Säule herum ist eine gemütliche Sitzgruppe angelegt und lädt neben einigen anderen solcher Rondelle zum Verweilen und Plauschen ein.

„Nach langer Planungsphase freuen wir uns, dass wir heute Abend unseren neuen Dorfplatz als Ort der Begegnung einweihen dürfen“, so der Bürgermeister weiter. Und er erinnert an die Zeiten, als am selben Ort nur eine unansehnliche Schotterfläche das Bild beherrschte. Besonders erfreut zeigte sich Bürger, dass die örtlichen Vereine insgesamt 1000 Euro für die Gestaltung der Säule aufgebracht hatten. Im Beisein des Bildhauers Roland Fronert wurde der Platz am vergangenen Wochenende feierlich eröffnet und den Oberzissenern übergeben.