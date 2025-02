Wiederaufbau Aus Altenheim wird neues Hotel in Bad Neuenahr 10.02.2025, 12:26 Uhr

i Der 21-jährige Alexander Knieps will die Jugendstilvilla in der Lindenstraße wieder in ein Hotel verwandeln. Beate Au

Es war mal ein Hotel, wurde dann zum Altenheim und soll jetzt wieder ein Hotel werden. Die Jugendstilvilla in der Lindenstraße 8 in Bad Neuenahr mit ihrer denkmalgeschützten Fassade wird von einem 21-Jährigen aus dem Dornröschenschlaf geholt.

Handwerker bestimmen den Geräuschpegel in der Jugendstilvilla in der Lindenstraße 8 in Bad Neuenahr. Sie verwandeln derzeit das ehemalige Seniorenheim der Theodor-Fliedner-Stiftung in ein Vier-Sterne-Hotel. „Alex an der Therme“ soll es heißen und ein Aushängeschild für Bad Neuenahr werden.

