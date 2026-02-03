Privatpraxis in Ahrweiler Augenärztin Lotfipour blickt glücklich auf ihren Weg Lars Tenorth 03.02.2026, 12:00 Uhr

i Augenärztin Sara Lotfipour deckt in ihrer Praxis das gesamte Spektrum der konservativen Augenheilkunde ab, einschließlich der Vor- und Nachsorge operativer Patienten sowie aller wichtigen Vorsorgeuntersuchungen für Patienten jeden Alters. Lars Tenorth

Vor gut einem Jahr eröffnete Augenärztin Sara Lotfipour ihre Praxis in Ahrweiler. Manches lief anders, als sie es sich ursprünglich gedacht hatte. Sie spricht von einem hohen Versorgungsbedarf. Ihr Weg führte von Berlin nach Bad Neuenahr-Ahrweiler.

Seelenruhig erzählt Augenärztin Sara Lotfipour von ihrem Werdegang. Sie wirkt ausgeglichen und zufrieden. Vor rund einem Jahr hat sie ihre erste eigene Praxis in der Altstadt von Ahrweiler (Niederhutstraße 61) eröffnet. Ursprünglich wollte sie keine Privatpraxis in Betrieb nehmen, sondern hatte auf einen Kassenarztsitz gehofft.







Artikel teilen

Artikel teilen