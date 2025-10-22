Gerüstführung macht’s möglich
Auge in Auge mit den Wandbildern der Rosenkranzkirche
Die Rosenkranzkirche ist ein prächtiger Sakralbau aus den Jahren um 1900.
Die Rosenkranzkirche ist derzeit von innen mit einem Gerüst ausgekleidet, um die letzten Flutschäden zu beseitigen. Spezielle Gerüstführungen ermöglichen es jetzt Besuchern, „ihre“ Kirche aus einem ganz besonderen Blickwinkel kennenzulernen. 

Was rund 120 Jahre lang nicht realistisch war, hat Prälat Peter Strauch in der Rosenkranzkirche in Bad Neuenahr am Wochenende bei einer speziellen Gerüstführung möglich gemacht: eine Betrachtung der Wandgemälde an den Wänden in der Pfarrkirche aus nächster Nähe.

