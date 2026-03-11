Zugvögel über Landskrone Aufwind könnte Grund für Verhalten der Kraniche sein Nina Legler 11.03.2026, 10:00 Uhr

i Bislang kann man nur vermuten, warum die Kraniche über der Burgruine Landskrone in Bad Neuenahr-Ahrweiler ihre Formation auflösen. Sina Schuldt/dpa. picture alliance/dpa

Es bleibt ein Rätsel, warum sich die Kraniche über der Landskrone in Bad Neuenahr-Ahrweiler so merkwürdig verhalten. Klar ist: Es hat nichts mit einer Störung ihres Orientierungssinns zu tun. Einer unserer Leser hat eine weitere Theorie.

Warum lösen die Kraniche ihre Keilformation über der Burgruine Landskrone in Bad Neuenahr-Ahrweiler so plötzlich auf? Nachdem Ingolf Dietrich, Vorsitzender des Nabu-Kreisverbandes Ahrweiler, annahm, dass die Tiere hier abends nur in unregelmäßigen Kreisbewegungen nach Übernachtungsplätzen suchen, wandte sich ein Leser mit einer weiteren Vermutung an unsere Redaktion.







