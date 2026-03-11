Zugvögel über Landskrone
Aufwind könnte Grund für Verhalten der Kraniche sein
Bislang kann man nur vermuten, warum die Kraniche über der Burgruine Landskrone in Bad Neuenahr-Ahrweiler ihre Formation auflöse
Bislang kann man nur vermuten, warum die Kraniche über der Burgruine Landskrone in Bad Neuenahr-Ahrweiler ihre Formation auflösen.
Sina Schuldt/dpa. picture alliance/dpa

Es bleibt ein Rätsel, warum sich die Kraniche über der Landskrone in Bad Neuenahr-Ahrweiler so merkwürdig verhalten. Klar ist: Es hat nichts mit einer Störung ihres Orientierungssinns zu tun. Einer unserer Leser hat eine weitere Theorie.

Lesezeit 1 Minute
Warum lösen die Kraniche ihre Keilformation über der Burgruine Landskrone in Bad Neuenahr-Ahrweiler so plötzlich auf? Nachdem Ingolf Dietrich, Vorsitzender des Nabu-Kreisverbandes Ahrweiler, annahm, dass die Tiere hier abends nur in unregelmäßigen Kreisbewegungen nach Übernachtungsplätzen suchen, wandte sich ein Leser mit einer weiteren Vermutung an unsere Redaktion.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerUmwelt

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Ahrweiler

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Ahrweiler gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren