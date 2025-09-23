Es gibt sie seit zehn Jahren „Aufmerksame Nachbarn“ verhindern Einbrüche in Gelsdorf Thomas Weber 23.09.2025, 14:30 Uhr

i Arno Dielmann (von links) und die für die Grafschaft zuständigen Bezirksbeamtinnen Anna Djuric und Sarah Haas informierten in Gelsdorf. Thomas Weber

Seit zehn Jahren gibt es die „Aufmerksamen Nachbarn“ in Gelsdorf nun schon. Die Gruppe hatte es sich zum Ziel gesetzt, die Zahl der Einbrüche zu senken – mit Erfolg, wie sich inzwischen gezeigt hat.

Seit mittlerweile zehn Jahren spazieren die „Aufmerksamen Nachbarn“ nun schon am frühen Abend durch Gelsdorf. Auf zwei Routen schauen sie vor allen Dingen auf potenzielle Einbrecher. Hintergrund zur Gründung der Organisation war eine Serie von zehn Einbrüchen in dem Ort, direkt am Autobahnkreuz Meckenheim.







Artikel teilen

Artikel teilen