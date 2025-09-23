Seit zehn Jahren gibt es die „Aufmerksamen Nachbarn“ in Gelsdorf nun schon. Die Gruppe hatte es sich zum Ziel gesetzt, die Zahl der Einbrüche zu senken – mit Erfolg, wie sich inzwischen gezeigt hat.
Seit mittlerweile zehn Jahren spazieren die „Aufmerksamen Nachbarn“ nun schon am frühen Abend durch Gelsdorf. Auf zwei Routen schauen sie vor allen Dingen auf potenzielle Einbrecher. Hintergrund zur Gründung der Organisation war eine Serie von zehn Einbrüchen in dem Ort, direkt am Autobahnkreuz Meckenheim.