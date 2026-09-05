In einem Schreiben bat Landrätin Cornelia Weigand Kanzler Friedrich Merz im Juni darum, Mittel aus dem Aufbauhilfefonds zum Bau der für den Hochwasserschutz notwendigen Rückhaltebecken verwenden zu können. Inzwischen kam Antwort aus Berlin.
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Ein Nein gibt es von der Bundesregierung auf die Bitte von Landrätin Cornelia Weigand (parteilos), Mittel aus dem Aufbauhilfefonds von Bund und Ländern für die geplanten Hochwasserrückhaltebecken im Ahrtal verwenden zu können, die eine weitere Flutkatastrophe verhindern sollen.