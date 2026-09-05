Bund zu Bitte der Landrätin
Aufbauhilfefonds nicht für Rückhaltebecken im Ahrtal
Kanzler Friedrich Merz (hier bei seinem Besuch im Ahrtal zum fünften Jahrestag der Flutkatastrophe) antwortete Landrätin Corneli
Kanzler Friedrich Merz (hier bei seinem Besuch im Ahrtal zum fünften Jahrestag der Flutkatastrophe) antwortete Landrätin Cornelia Weigand bereits Ende Juli auf ihre Bitte, zur Finanzierung der geplanten Hochwasserrückhaltebecken Mittel aus dem Aufbauhilfefonds verwenden zu können.
Kevin Rühle. Kevin Ruehle

In einem Schreiben bat Landrätin Cornelia Weigand Kanzler Friedrich Merz im Juni darum, Mittel aus dem Aufbauhilfefonds zum Bau der für den Hochwasserschutz notwendigen Rückhaltebecken verwenden zu können. Inzwischen kam Antwort aus Berlin.

Lesezeit 3 Minuten
Ein Nein gibt es von der Bundesregierung auf die Bitte von Landrätin Cornelia Weigand (parteilos), Mittel aus dem Aufbauhilfefonds von Bund und Ländern für die geplanten Hochwasserrückhaltebecken im Ahrtal verwenden zu können, die eine weitere Flutkatastrophe verhindern sollen.
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