Auf Gehweg geparkt? Bürger und Verwaltung sind uneins

Seit 2014 ist Maurice Gemein Besitzer dieses Fachwerkhauses in Heimersheim. Im Oktober erhielt er einen Strafzettel, als er sein Auto in der Hofeinfahrt abgestellt hatte.

In der eigenen Hofeinfahrt geparkt – und dafür ein Knöllchen bekommen. Diese Skurrilität ereignete sich im Oktober in Heimersheim. Warum bis heute nicht eindeutig geklärt werden konnte, ob das Ordnungsamt rechtmäßig gehandelt hat.

Maurice Gemein stellte sein Auto dort ab, wo er es schon seit mehr als zehn Jahren zu tun pflegte. Neu war nun aber, dass dies von einem Bediensteten des Ordnungsamtes sanktioniert wurde. Sehr zum Erstaunen von Gemein, der fest überzeugt war, im Recht zu sein und auf seinem eigenen Grundstück geparkt zu haben.







