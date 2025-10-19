Auf die Bürger in der Ahrweiler Oberhut kommen viele Projekte im kommenden Jahr zu. Beim Hutenfest gab unter anderem Bürgermeister Guido Orthen einen detaillierten Überblick über den Stand verschiedener Bauprojekte.
Herbst und Winter sind in Ahrweilers Altstadt auch Zeit der Hutenfeste. Huten heißen die Straßen, die von den vier Stadttoren zum Ahrweiler Marktplatz führen. So heißen aber auch die Innenstadtquartiere rund um die Straßen, deren Tätigkeiten heute vor allem in der Seniorenbetreuung und der Aufrechterhaltung der Gemeinschaft stehen.