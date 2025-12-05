Ausbildungsmesse in Ahrweiler Auf der Suche nach dem richtigen Beruf Johannes Kirsch 05.12.2025, 15:00 Uhr

i Freuten sich über den großen Zulauf bei der Berufsorientierungsmesse an der Realschule Calvarienberg (von links): Tino Hackenbruch (Wirtschaftsförderer bei der Kreisverwaltung Ahrweiler), Christian Zimbelmann (Leiter der Realschule Calvarienberg), Hans-Jürgen Juchem (Beigeordneter der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler) sowie Marco Bastiaansen (Leiter der Erich-Kästner-Schule). Johannes Kirsch

Was machten 40 Unternehmen morgens in einer Schulturnhalle? Sie suchten den Richtigen. Den richtigen jungen Menschen nämlich, der bei ihnen ein Praktikum oder eine Ausbildung beginnen möchte. Wie die Erfahrungen der Betriebe waren.

Was will ich nach der Schule einmal machen? Mit dieser Frage wird jeder im Laufe seines Lebens konfrontiert. So vielfältig die Antworten darauf in einer modernen Gesellschaft ausfallen dürfen, so klar ist auch: Wenn ein junger Mensch gar keine Pläne und Vorstellungen für die Zukunft hat, ist das ein Problem – für den Menschen selbst, aber auch für die Gesellschaft, die doch so sehr auf gut ausgebildete Arbeitskräfte angewiesen ist.







Artikel teilen

Artikel teilen