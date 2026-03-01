Mike Andres begegnet regelmäßig Wildtieren, die nur wenige Meter entfernt sind. Diese Begegnungen hält der Naturfotograf in ausdrucksstarken Bildern fest. Er genießt aber nicht nur die Fotografie, für ihn ist seine Passion in der Natur weit mehr.
Eine Ringelnatter, die in einem Teich dabei ist, einen Molch zu verspeisen. Eine schlüpfende Libellenlarve. Schwarzstörche, die durchs Wasser staksen, oder ein Fichtenkreuzschnabel bei seiner Mahlzeit – das sind nur einige Beispiele der Kunst von Naturfotograf Mike Andres, dem es immer wieder gelingt, besondere Augenblicke mit seiner Kamera festzuhalten.