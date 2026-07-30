Kloster wird 900 Jahre alt Auf der Insel Nonnenwerth bleibt es still Maja Wagener 30.07.2026, 09:00 Uhr

i Still ist es auf der Insel Nonnenwerth geworden. Auch zum 900. Jahrestag nach der ersten urkundlichen Erwähnung des Klosters am 1. August wird sich das nicht ändern. Maja Wagener

Seit 15. Juli 2022 ist die Insel Nonnenwerth verwaist, das Franziskus Gymnasium geschlossen. Nun wird das Kloster, das am 1. August 1126 in einer Stiftungsurkunde erwähnt wurde, 900 Jahre alt. Kommt zur Feier dieses Tages Leben auf die Insel?

Die Rasenflächen sind kurz gehalten, die Wege gepflegt: Das ist der Anblick, den die Insel Nonnenwerth vom Fähranleger des Rheins in Remagen bietet. Doch der ehemals so belebte Ort ist verwaist und still – und das wird sich auch zum 900-jährigen Bestehen des Klosters nicht ändern.







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