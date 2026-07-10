Nach Sperrung im Juli Auf der Ahrtalbahnstrecke stehen weitere Sperrungen an Thomas Kölsch 10.07.2026, 12:30 Uhr

i Wichtigster Transporteur der Gäste im Ahrtal: die Ahrtalbahn. Thomas Weber

Die Sperrung der B267 im Ahrtal und auch die der Ahrtalbahnstrecke wird am Montag, 13. Juli, planmäßig um 5 Uhr aufgehoben. Doch damit ist es noch nicht vollends getan. Es stehen weitere Baumaßnahmen und Sperrungen an.

Die Sperrung der Hauptverkehrsader im Ahrtal, der Bundesstraße B267, zwischen Rech und Mayschoß soll nach derzeitigem Stand wie geplant am kommenden Montag, 13. Juli, aufgehoben werden. Doch bei der Bahnstrecke zwischen Remagen und Ahrbrück ist noch längst nicht wieder alles in trockenen Tüchern.







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