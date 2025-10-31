Engagement geehrt Auf dem Ehrenamt fußt das Zusammenleben im Ahrkreis Judith Schumacher 31.10.2025, 15:00 Uhr

i Die Reuma-Liga Adenau erhielt beim Ehrenamtsabend des Kreises einen Preis. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Das Ehrenamt stand im Fokus einer Abendveranstaltung am Donnerstag in der Landskroner Festhalle in Heimersheim. Auszeichnungen gab es für die Adenauer Rheuma-Liga, für „Imagine“ aus Kempenich und den Brauchtums- und Förderverein Florian Wiesemscheid.

Es geht nicht ohne sie. Menschen, die sich ehrenamtlich im Kreis Ahrweiler engagieren, sind ein wichtiger Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens. Geht es nach Landrätin Cornelia Weigand, der Wichtigste. „Ein Ehrenamt ist kein Job, es ist eine Entscheidung.







