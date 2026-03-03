Wahlkampf im Kreis Ahrweiler Auch Wahlplakate von den Linken beschädigt Lars Tenorth 03.03.2026, 12:00 Uhr

i Nicht nur ein Wahlplakat der Linken im Kreis Ahrweiler wurde beschmiert. Michael Lüdtke

Vor Wahlen werden regelmäßig Wahlplakate beschädigt. Dies betrifft oft das gesamte Parteienspektrum – wie im Kreis Ahrweiler. Neben abgerissenen Wahlplakaten der AfD wurden auch Wahlplakate der Linken beschmiert. Mehrere Fälle wurden dokumentiert.

Auf die Berichterstattung über die Beschädigung von AfD-Wahlplakaten im Kreis Ahrweiler, die fotografisch dokumentiert waren und der Redaktion als Hinweis vorlagen, hat nun Michael Lüdtke von den Linken reagiert. Der Sprecher des Linken-Kreisverbandes betonte explizit mit Blick auf den Kreis Ahrweiler, dass Vandalismus an Wahlplakaten erfahrungsgemäß alle Parteien betreffe.







