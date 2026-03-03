Wahlkampf im Kreis Ahrweiler
Auch Wahlplakate von den Linken beschädigt
Nicht nur ein Wahlplakat der Linken im Kreis Ahrweiler wurde beschmiert.
Michael Lüdtke

Vor Wahlen werden regelmäßig Wahlplakate beschädigt. Dies betrifft oft das gesamte Parteienspektrum – wie im Kreis Ahrweiler. Neben abgerissenen Wahlplakaten der AfD wurden auch Wahlplakate der Linken beschmiert. Mehrere Fälle wurden dokumentiert.

Lesezeit 1 Minute
Auf die Berichterstattung über die Beschädigung von AfD-Wahlplakaten im Kreis Ahrweiler, die fotografisch dokumentiert waren und der Redaktion als Hinweis vorlagen, hat nun Michael Lüdtke von den Linken reagiert. Der Sprecher des Linken-Kreisverbandes betonte explizit mit Blick auf den Kreis Ahrweiler, dass Vandalismus an Wahlplakaten erfahrungsgemäß alle Parteien betreffe.

