Auf Brohl-Wellpappe-Areal Auch Kesseling unterstützt Neubau der Kita „Wirbelwind“ Frank Bugge 02.11.2025, 12:00 Uhr

i Jacken und Schuhe in einer Garderobe in einer Kita. Sebastian Kahnert. picture alliance/dpa

Der Neubau der Ahrbrücker Kita „Wirbelwind“ rückt der Umsetzung immer ein Stück näher. Nun hat auch Kesseling den Plänen zugestimmt. Die neue Kita soll in einem Kombigebäude auf dem ehemaligen Brohl-Wellpappe-Areal entstehen.

Die Gemeinde Kesseling wird den Neubau der Kindertagesstätte „Wirbelwind“ in Ahrbrück unterstützen und sich finanziell beteiligen. Das hat der Gemeinderat Kesseling wie schon der Rat von Ahrbrück einstimmig beschlossen. Jetzt müssen aus dem Kindergartenzweckverband noch Lind und Heckenbach zustimmen, dann kann das Projekt in die Planung und Umsetzung gehen.







